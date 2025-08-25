Бывший СССР
На Украине задержали «смотрящего за Измаилом»

Нацполиция Украины: В Одесской области задержали «смотрящего за Измаилом»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Одесской области Украины задержали мужчину, который считался «смотрящим за Измаилом» среди местных преступных группировок. Об этом сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

«31-летний так называемый "смотрящий за Измаилом", имея авторитет среди уголовников, контролировал местные группировки и держал так называемый "общак". Чтобы приумножить преступные средства, наладил функционирование подпольного казино», — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что также были задержаны трое подчиненных криминального авторитета, которым было поручено контролировать казино. В Нацполиции добавили, что всем задержанным были объявлены подозрения

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наладили сбыт оружия из зоны боевых действий преступным группировкам в Киеве. Утверждается, якобы в оборот попали автоматы Калашникова, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы, а также взрывчатые вещества и боевые гранаты.

