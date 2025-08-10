Бывший СССР
Раскрыта схема продажи Украиной оружия криминалитету

ВСУ продавали оружие из зоны боевых действий криминальным группировкам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали поставки оружия из зоны боевых действий для продажи криминальным группировкам в Киеве и других регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источники в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что украинские военные налаживали каналы для вывоза оружия и взрывчатки из зон боевых действий, которое затем в крупных партиях продавалось в Киеве и других областях Украины.

При этом сообщается, что в оборот попадали автоматы Калашникова, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы, а также взрывчатые вещества и боевые гранаты. При этом, по словам источника, правоохранительные органы Украины не обращают внимания на данную ситуацию.

В прошлом году Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету. СБУ сообщила о задержании шести членов сети нелегальных торговцев стрелковым оружием.

