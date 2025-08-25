На Западе предсказали пять войн в ближайшие пять лет

Politico предсказала пять войн, которые могут вспыхнуть в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет могут вспыхнуть пять вооруженных конфликтов. Их предсказала газета Politico, основываясь на американских разведданных и интервью с экспертами.

Первыми в списке возможных участников конфликта выступают Индия и Пакистан. Поскольку обе страны обладают ядерными арсеналами, потенциальная война между ними будет иметь огромные экологические и экономические последствия во всем мире. По оценкам экспертов, Индия и Пакистан ближе к ядерному конфликту, чем любые другие страны на планете.

Второй конфликт, как указано в материале, может произойти между Китаем и Тайванем. Такой вывод был сделан из того, что США неоднократно заявляли о своей поддержке Тайваня, а КНР в последние годы укрепляет свой военный потенциал.

Еще один потенциальный конфликт, по мнению издания, вероятен между Прибалтикой и Россией. Это предположение основано не на данных разведки, а в основном на словах бывшего министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Не приведя доказательств, он заявил, что Россия якобы может прибегнуть к гибридным атакам в отношении прибалтийских стран.

Следующим, пишут авторы, может быть пограничный спор Индии с Китаем. Издание напомнило, что в 2020 году в Гималаях в отдаленной долине Галван произошло массовое столкновение между китайскими и индийскими военными. Кроме того, поскольку страны не договорились о каких-либо механизмах сдерживания и не наладили каналов взаимодействия, которые могли бы помочь деэскалации кризиса, вероятность полномасштабного конфликта является высокой.

Завершает список возможный конфликт на Корейском полуострове. В материале утверждается, что Корейская война официально так и не закончилась. Северная Корея является чрезвычайно трудной целью для разведки со стороны Запада. Кроме того, эксперты считают, что в потенциальный спор между Южной Кореей и КНДР может вмешаться Япония.

В конце статьи говорится, что будущее международных отношений невозможно предсказать точно. Кроме того, нельзя быть уверенными в том, какие еще страны могут быть вовлечены в потенциальные конфликты и каков будет их масштаб.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что у России нет необходимости на кого-то нападать, а заявления в Европейском союзе и НАТО об обратном являются чушью.