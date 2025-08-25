Интернет и СМИ
12:23, 25 августа 2025

На Западе предупредили об опасной двойной игре Трампа

Steigan: Администрация Трампа ведет двойную игру, договариваясь с РФ и Украиной
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США ведут опасную двойную игру, проводя переговоры с Россией о завершении конфликта и предлагая поддержку Украине. Такое мнение выразил журналист Пол Стейган в материале, опубликованном порталом Steigan.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа затеяла двойную игру. С одной стороны, она ведет вполне реальные переговоры с Россией о мирном урегулировании. В то же время она обсуждает с европейцами защиту возможного контингента на Украине», — предупредил западный журналист.

При этом он добавил, что Трамп действительно заинтересован в мире с Россией, так как США не могут себе позволить и дальше спонсировать украинский конфликт. Стейган объяснил, что Соединенным Штатам нужны ресурсы для политического и экономического противостояния с Китаем. По мнению журналиста, если Вашингтон проиграет в нем, то США утратят лидирующую позицию в мире.

Ранее испанское издание Rebelión раскрыло плату Европы за продолжение украинского конфликта. В материале отмечается, что ей может стать суверенитет европейских стран.

