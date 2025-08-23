Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:42, 23 августа 2025Интернет и СМИ

Раскрыта плата Европы за продолжение конфликта на Украине

Rebelión: ЕС жертвует суверенитетом для продолжения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Европейские лидеры, взяв на себя расходы за американское оружие для Украины, обменяли свой суверенитет на возможность продолжать конфликт с Россией. Об этом написало испанское издание Rebelión.

Журналисты отмечают, что роль Европы в текущей ситуации уменьшилась от потенциального союзника до финансового «спонсора апокалипсиса». Таким образом, лидеры ЕС жертвуют суверенитетом для продолжения украинского кризиса.

Материалы по теме:
«Я люблю всех. И русских». Трамп вновь принял Зеленского в Белом доме. Нового скандала пока не случилось
«Я люблю всех. И русских». Трамп вновь принял Зеленского в Белом доме. Нового скандала пока не случилось
18 августа 2025
«МИД умеет работать с эксцессами». Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?
«МИД умеет работать с эксцессами». Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?
21 августа 2025

«Взяв на себя расходы за весь этот смертоносный арсенал, европейские власти не только отказываются от своего стратегического суверенитета, вновь попадая в зависимость от военно-промышленного комплекса США, но и превращают своих граждан в невольных участников чужого конфликта», — подчеркивается в публикации.

В материале добавляется, что капитализм воспроизводит конфликты как условие для существования. Поэтому целью переговоров является не поддержка Украины, а превращение ее в подчиненный рынок.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на американское вооружение, поставляемое на Украину, понесет НАТО. По его словам, Вашингтон поставляет лучшее оборудование в мире, продавая технику альянсу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    Во Франции осудили Макрона словами «получает пощечины»

    Спасатель рассказал о падении вертолета в ходе операции по спасению Наговициной

    Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    В США назвали условия для предоставления Украине гарантий безопасности

    Во Франции призвали отправить на Украину миротворцев ООН

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» в откровенном бикини позировала на столе

    Названа цель ракетно-бомбового удара по Краматорску

    Раскрыта плата Европы за продолжение конфликта на Украине

    Блогеру предъявили обвинение в унижении группы лиц по национальному признаку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости