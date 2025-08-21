«МИД умеет работать с эксцессами». Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?

Эксперт по протоколу Райнхардт: Встреча Путина и Зеленского в августе возможна

Личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа возможна при условии предварительных договоренностей по месту проведения. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России, эксперт клуба «Валдай» Роман Райнхардт.

Полагаю, что и в МИД России, и в других наших органах внешнеполитических сношений такой сценарий как минимум допускался. Поэтому если сейчас этот процесс будет запущен, то это будет не с чистого листа, а уже с подготовленными шаблонами. Также допускаю, что уже могли состояться и предварительные контакты Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

Россия предложила повысить уровень глав делегаций

20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл предложение Путина повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной. По словам дипломата, Москва выдвинула предложение по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Это как раз вписывается в наше предложение, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными и гуманитарными Сергей Лавров министр иностранных дел России

Глава МИД России также предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи Путина, Зеленского и Трампа. Он призвал к тщательной подготовке мероприятия на всех предшествующих уровнях, так как оно не должно привести к осложнениям в урегулировании конфликта.

В настоящий момент остается неясным, насколько будет повышен уровень глав делегаций: например, повышением уровня будет считаться назначение главой делегации Сергея Лаврова. Нынешний глава делегации, помощник президента России Владимир Мединский занимает должность государственной гражданской службы (при этом высшей группы), в то время как любой министр правительства Российской Федерации находится выше по рангу и занимает государственную должность РФ

«Лента.ру» направила запрос с уточнением уровня глав делегаций в Департамент государственного протокола МИД России. На момент публикации дипломатическое ведомство не ответило на вопросы.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В США назвали Будапешт приоритетным местом встречи Путина и Зеленского

По данным Politico, Белый дом планирует возможную трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины в столице Венгрии. Окончательное место переговоров может измениться, однако Будапешт становится приоритетным выбором для Вашингтона. В свою очередь, посольство РФ в Венгрии заявило, что не располагает информацией о переговорах в столице страны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск испугался ассоциаций с прошлым при выборе места встречи Путина и Зеленского. Политик призвал поискать другую переговорную площадку из-за аналогий с Будапештским меморандумом 1994 года об отказе Украины от ядерного оружия.

Роман Райнхардт указал на выгодное расположение Будапешта с точки зрения логистики и организации мероприятия передовыми группами. При этом он подчеркнул, что окончательный выбор места проведения будет сделан на основе целого ряда факторов, включая вопросы безопасности.

Будапешт в этом смысле сравнительно благоприятен, учитывая достаточно прагматичную и взвешенную позицию венгерского руководства в отношении сложившегося кризиса Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

Эксперт указал на особенности дипломатического протокола

Как отметил Райнхардт, в обычных ситуациях организация встреч на высшем уровне может занимать несколько недель или месяцев с учетом вопросов безопасности и логистики. Он упомянул необходимость согласования зарубежных поездок как по дипломатическим каналам, так и по линии Федеральной службы охраны.

Уровни визитов глав государств Существующая практика дипломатического протокола выделяет несколько уровней визитов: - государственные визиты: высшая категория визитов глав государств, осуществляется в особых случаях. Продолжительность составляет несколько дней, предполагается в том числе и посещение различных частей принимающей страны. Как правило, государственный визит в другую страну совершается один раз за срок пребывания на посту главы государства; - официальные визиты: визиты делегаций, которые возглавляются премьер-министром, министром иностранных дел страны, или же повторные приезды главы государства. Основные отличия касаются церемоний встреч и проводов делегаций. В некоторых странах (например, в России) протокол определяет, что государственный визит длится дольше (3-4 дня), чем официальный (2-3 дня). - рабочие визиты: поездки на переговоры, консультации, для участия в международных совещаниях, открытии национальных выставок, подписании международных договоров. Как правило, длятся 1-2 дня - визиты проездом: короткое пребывание почетного гостя в третьей стране, через территорию которой он следует. Церемониальные элементы при такого рода визитах сведены к минимуму. - частные визиты государственных деятелей

При этом эксперт по дипломатическому протоколу отметил, что профильные органы иногда прорабатывают сценарии действий на случай экстренных встреч на высшем уровне. По его словам, наличие подобных «заготовок» на случай проведения переговоров в Будапеште может существенно сократить сроки организации мероприятия.

Фото: Jose Luis Magana / AP

Организация безопасности

Важным вопросом в организации встречи Путина и Зеленского остается вопрос безопасности российского лидера на пути в Будапешт. Отдельным фактором является требование Международного уголовного суда (МУС) к государствам-участникам об «аресте» российского лидера.

Несмотря на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о выходе из МУС, официально оно вступит в силу только спустя год после уведомления — в мае 2026 года. В случае переговоров в Будапеште необходимы гарантии безопасности президента России от венгерских властей

Как предположил Роман Райнхардт, руководство Венгрии, вероятно, предоставит соответствующие гарантии Владимиру Путину еще на уровне встречи передовых групп по организации визита. Эксперт также отметил, что, несмотря на запрет прямого авиасообщения России со странами Европейского союза, для специальных бортов периодически делаются исключения.

На уровне спецбортов история знает такие прецеденты, когда в отдельных случаях шли навстречу и, если не открывали, то, по крайней мере, приоткрывали воздушное пространство для такого рода мероприятий Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

Фото: Robert Michael / dpa / Globallookpress.com

Политолог заявил о готовности Москвы к эксцессам со стороны Киева

Роман Райнхардт выразил осторожный оптимизм относительно встречи Путина с Зеленским и указал на прогресс в переговорном процессе после встречи лидеров России и США на Аляске. Эксперт отметил обсуждение Путиным и Трампом ряда конфиденциальных вопросов без их последующей огласки.

Это шаг к возвращению к классической дипломатии, к устоявшимся традициям, когда встреча двух лидеров не становится шоу на широкую публику. Все было организовано очень оперативно, но в то же время четко и слаженно, и при этом многие вопросы остались за закрытыми дверями Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

Политолог также отметил готовность МИД России и Управления протокола Администрации Президента к возможным эксцессам со стороны Зеленского в ходе личной встречи с Путиным и к другим нестандартным ситуациям. Он также подчеркнул богатый опыт ведения переговоров российским лидером.

История отечественной дипломатии знает очень много случаев, когда какие-то попытки провокаций или нетактичного поведения воспринимались очень спокойно и умело парировались нашими дипломатами и переговорщиками Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России