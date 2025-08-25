На Западе раскрыли последствия начала военного конфликта для Европы

Strategic Culture: Европа останется без топлива в случае военного конфликта

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба» показали, что Европа может остаться без топлива в случае войны. Об этом сообщает Strategic Culture.

«Европейская комиссия во главе с [Урсулой] фон дер Ляйен годами использует риторику агрессии и угроз в адрес Москвы, но не способна защитить даже собственную энергетическую инфраструктуру», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в случае начала реального военного конфликта вся Европа рискует остаться без электричества и топлива в течение нескольких часов. Уточняется, что этот факт должен заставить европейских чиновников задуматься о реальных возможностях развязывания войны.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне удара украинских войск по нефтепроводу «Дружба». Он заявил, что украинский лидер должен прекратить безрассудные атаки против Венгрии.