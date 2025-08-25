Силовые структуры
Насмехавшийся над блокадниками российский блогер попал под следствие

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Жители Ленинграда в дни блокады

Жители Ленинграда в дни блокады. Фото: Израиль Озерский / РИА Новости

В Москве возбудили дело против блогера за насмешки над блокадниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»). На допросе свою вину он признал в полном объеме.

По данным следствия, 5 августа фигурант в одной из социальных сетей опубликовал видеозапись, в которой содержалась информация об унижении жителей блокадного Ленинграда как ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что следователи допросили блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. В ходе допроса он не признал свою вину.

