Основательница Net-a-Porter Натали Массене подала в суд на экс-возлюбленного, владельца бренда Frame Эрика Торстенссона. Бизнесвумен годами тратила на роскошную жизнь мужчины миллионы долларов, а сама летала «экономом» и ездила в бюджетном авто. Торстенссон отблагодарил ее многочисленными изменами и нестабильным поведением на фоне зависимостей. Как ему удавалось вести двойную жизнь в течение 14 лет?

Натали Массене подала в суд на Эрика Торстенссона

60-летняя создательница онлайн-ретейлера люксовых товаров подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против 47-летнего бывшего партнера Эрика Торстенссона. По словам предпринимательницы, мужчина годами использовал ее имя для улучшения своего социального и финансового положения. Кроме того, он продвигал собственные бизнесы благодаря связям и деньгам партнерши.

Согласно документам, всего за время отношений Массене потратила на роскошный образ жизни Торстенссона около 97 миллионов долларов: она покупала элитную недвижимость и подарки, оплачивала отпуска и дорогие перелеты, шопинг, рестораны и прочие атрибуты богатой жизни из-за постоянных обещаний возлюбленного рано или поздно отплатить ей той же монетой.

Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Адвокаты утверждают, что Торстенссон присмотрелся к влиятельной женщине с целью поправить свое положение еще в 2009 году. Массене придерживалась скромного образа жизни: водила бюджетное авто, предпочитала эконом-класс в самолете и не кичилась свои богатством.

Мужчина на протяжении всего романа убеждал возлюбленную инвестировать как можно больше денег в шикарный образ жизни, чтобы завоевать уважение в обществе

Поскольку пара не состояла в браке, пострадавшая требует возмещения ущерба за нарушение договора, мошенничество и причинение морального вреда.

Массене обвиняет бывшего партнера в том, что она осталась без «значительной части своего капитала с ребенком на руках». В 2023 году у пары родился сын — Джет Эверест Торстенссон.

Натали Массене узнала об изменах Эрика Торстенссона из переписок в его старом телефоне

Союз начал трещать по швам еще в прошлом году, когда женщина заметила странное поведение возлюбленного: он часто пропадал ночами и все чаще уходил в запой. Позже она нашла у него мазь, которую он якобы применял от аллергической крапивницы, но после разговора с врачом Массене осознала, что на самом деле препарат используется для лечения герпеса.

В связи с разладом пара обратилась к семейному психологу, но сеансы не дали плодов. Мужчина первым заговорил о расставании. «Как только он у Массене закончились деньги, он тут же решил уйти», — говорится в материалах дела.

Тогда же миллионерша случайно нашла старый телефон мужчины, который содержал неопровержимые доказательства его двойной жизни. Среди них были переписки Торстенссона с другими женщинами и проститутками, а также постоянные созвоны с дилерами. Кроме того, он регулярно отправлял откровенные фото незнакомкам.

Переписки Торстенссона с другой женщиной Фото: Daily Mail

Во время семейных отпусков мужчина говорил женщинам, что находится в аду. Жаловался на жизнь он и в тот день, когда праздновал с официальной партнершей прижившегося у суррогатной матери их общего эмбриона.

В конечном счете, когда бизнесвумен указала мужчине на неопровержимые доказательства его предательства, он сам назвал себя «лжецом, алкоголиком и наркоманом». Дизайнер не только рассказал об изменах, но и признался, что на протяжении семи лет страдает от наркотической, алкогольной и сексуальной зависимостей.

Эрик Торстенссон использовал имя Натали Массене для улучшения своего статуса в обществе

Согласно судебному иску, Торстенссон убеждал пострадавшую инвестировать в их образ жизни и его бренд Frame, обещая в итоге компенсировать ее расходы. Массене платила за деловые поездки, необходимую для дела недвижимость и прочие проекты партнера. Но полученные на развитие бизнеса средства он тратил на наркотики, вечеринки и другие развлечения.

Переписки Торстенссона с наркодилером Фото: Daily Mail

Бизнесмен задействовал в своих делах не только финансовый, но и социальный статус возлюбленной: он постоянно пытался наладить контакты с влиятельными фигурами модной индустрии, используя блестящую репутацию имени Натали Массене.

Мужчина настойчиво пытался привлечь к сотрудничеству Анну Винтур, Диану фон Фюрстенберг и семью Бекхэм

Адвокаты Массене утверждают, что предпринимательница, добившаяся успеха самостоятельно, пережила тяжелый эмоциональный стресс. Она была вынуждена обратиться к врачам и взять несколько недель отпуска.

В то же время Торстенссон отказывается выполнять обещание вернуть инвестированные в его бизнесы деньги. «Он отрицает, что должен деньги нашей клиентке, несмотря на неопровержимые доказательства того, что он сам согласился на это», — говорится в иске.