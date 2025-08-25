Назван неожиданный эффект противозачаточных таблеток на мозг

HBM: Прием оральных контрацептивов связан с изменениями настроения

Прием оральных контрацептивов влияет на работу мозговых сетей и может быть связан с изменениями настроения. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в Human Brain Mapping.

Ученые провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором проверили данные трех предыдущих работ о влиянии контрацептивов на мозговые связи. Ранее сообщалось об изменениях в области миндалины и передней поясной коры, но эти результаты не подтвердились. Вместо этого более масштабный анализ выявил сетевые изменения в подкорковых структурах, моторных и исполнительных системах мозга.

Особенно интересно, что при приеме контрацептивов у женщин уменьшалась индивидуальная «уникальность» мозговых связей: функциональная организация мозга становилась более похожей у разных участниц. Этот эффект наблюдался в системах, связанных с эмоциями, вниманием и движением.

Кроме того, изменения в функциональной связности оказались связаны с повышением негативного эмоционального фона. Исследователи отмечают, что такие результаты могут объяснять известные побочные эффекты контрацептивов, связанные с настроением, и подчеркивают необходимость учитывать их в будущих нейровизуализационных исследованиях.

В июле ученые развеяли миф о том, что противозачаточные таблетки повышают риск рака печени. Опасность таблеток для печени оказалась значительно преувеличена, а куда более весомыми факторами риска назвали ожирение, курение и злоупотребление алкоголем.