О возможном визите Зеленского в Азербайджан рассказали

Посол Украины в Азербайджане рассказал о возможном визите Зеленского в Баку

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев рассказал о возможном визите президента страны Владимира Зеленского в Баку для встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым. Об этом он сказал в интервью изданию Haqqin.az.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, когда Зеленский приедет в Азербайджан.

«Мы работаем над тем, чтобы визит нашего президента (Зеленского — "прим. Ленты.ру") и встречи наших лидеров (...) переходили в конкретные совместные проекты, которые укрепляют дружбу и сотрудничество между нашими народами. Но я не могу сказать, что мы можем анонсировать визит, пока не могу», — заявил украинский дипломат.

Гусев также вспомнил встречу Зеленского и Алиева в Киеве в январе 2022 года. По его словам, переговоры между двумя постсоветскими лидерами тогда были «теплыми».

10 августа Владимир Зеленский и Ильхам Алиев осудили удар Вооруженных сил России по нефтебазе, находящейся на украинской территории и принадлежащей азербайджанской компании SOCAR.