Огромный кит-белуха напал на сотрудников аквариума на глазах посетителей

В Китае кит-белуха бросился на сотрудников аквариума и схватил его за ногу

В китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, кит-белуха напал на двух дайверов в аквариуме Haichang Polar Ocean Park на глазах посетителей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел 14 августа. На видео видно, как огромное животное бросилось на сотрудницу аквариума и пытается схватить ее за ноги, пока она отплывает. Спустя несколько секунд белуха переключилась на второго дайвера, державшего в руках камеру.

Кит ухватился за его ласты и недолго удерживал их. Затем он предпринял еще одну попытку укусить, промахнулся, после чего уплыл. Оба дайвера остались невредимы.

Посетители аквариума наблюдали за происходящим через стекло и реагировали на происходящее громкими возгласами.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань огромный осетр напал на девушку из России. Гигантская рыба схватила ее за голову.