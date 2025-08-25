Поставки одного вида ягод из Китая в Россию взлетели

РИА Новости: Экспорт винограда из Китая в Россию вырос в 3,1 раза в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2025 года суммарные объемы поставок китайского винограда в Россию выросли в 3,1 раза в деньгах в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте экспорта этого вида ягод из Китая в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

За отчетный период доходы китайских поставщиков винограда от сбыта на российский рынок увеличились до 28,5 миллиона долларов. В физическом выражении экспорт вырос в 2,8 раза год к году и достиг отметки в 16,1 тысячи тонн.

Отдельно за июль Китайская Народная Республика (КНР) отправила в Россию винограда на сумму 5,3 миллиона долларов. В денежном выражении показатель увеличился в 2,7 раза в сравнении с уровнем, установленным в июле прошлого года, но просел на 22 процента к июню 2025-го.

В целом заметное наращивание импорта в январе-июле позволило РФ подняться на три строчки в рейтинге главных покупателей китайского винограда. России удалось занять в списке пятое место. Выше в рейтинге оказались только Вьетнам с результатом в 81,5 миллиона долларов, Киргизия (46,2 миллиона), Индонезия (41,6 миллиона) и Таиланд (41,4 миллиона).

За последнее время КНР стала для России крупным поставщиком ягод и фруктов. По итогам февраля 2025 года экспорт яблок из азиатской страны в РФ увеличился в 1,7 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг 8,2 миллиона долларов в денежном выражении. В месячном сбыт вырос в 1,6 раза. За это время также заметно выросли поставки китайского клубники и земляники — в 3,3 раза в сравнении с январским показателем, до 1,75 миллиона долларов.