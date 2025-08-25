Силовые структуры
Появилась версия об участии главаря крупнейшей банды киллеров в СВО

В Осетии появились данные об участии главаря банды киллеров Джако в СВО
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Осетии появились данные об участии главаря банды киллеров Джако в СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, среди пострадавших ходит слух, что главарь банды Аслан Гагиев заключил контракт с Минобороны и ушел на специальную военную операцию (СВО). Он якобы отправил знакомому голосовое сообщение, в котором рассказал, что находится в приграничной зоне.

Гагиев в 2004 году создал одну из крупнейших в России банд, на счету которой как минимум 60 заказных преступлений. Джако был в международном розыске с февраля 2014 года. В январе 2015-го его задержали в Вене, а в 2018 году экстрадировали в Россию. Процесс над ним и еще 11 участниками банды идет уже пятый год. Среди подсудимых трое бывших полицейских.

Ранее сообщалось, что военный суд пересмотрел дело главаря банды киллеров Джако.

