Президент Польши предложил отказывать в гражданстве сторонникам Бандеры

Президент Польши Навроцкий предложил не выдавать гражданство сторонникам Бандеры

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил не выдавать гражданство украинцам, которые являются сторонниками Степана Бандеры (лидера «Организации украинских националистов», признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает ТАСС.

Польский лидер заявил, что в проекте закона о гражданстве он предложил новые условия для его получения для приезжих как с Украины, так и из других стран. Он подчеркнул, что процесс получения гражданства должен быть более долгим.

«Я считаю, что в законопроекте должен быть однозначный лозунг: "стоп бандеровщине"», — отметил Навроцкий.

Ранее в центре Варшавы участники акции протеста против мигрантов сожгли красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена).