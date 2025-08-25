Мир
13:53, 25 августа 2025

Президент Польши предложил отказывать в гражданстве сторонникам Бандеры

Президент Польши Навроцкий предложил не выдавать гражданство сторонникам Бандеры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI / Globallookpress.com

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил не выдавать гражданство украинцам, которые являются сторонниками Степана Бандеры (лидера «Организации украинских националистов», признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает ТАСС.

Польский лидер заявил, что в проекте закона о гражданстве он предложил новые условия для его получения для приезжих как с Украины, так и из других стран. Он подчеркнул, что процесс получения гражданства должен быть более долгим.

«Я считаю, что в законопроекте должен быть однозначный лозунг: "стоп бандеровщине"», — отметил Навроцкий.

Ранее в центре Варшавы участники акции протеста против мигрантов сожгли красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена).

