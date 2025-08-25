В Польше на митинге сожгли бандеровский флаг

Wydarzenia: В Варшаве сожгли флаг ОУН-УПА на акции протеста против мигрантов

В центре Варшавы участники акции протеста против мигрантов сожгли красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает газета Wydarzenia.

Во время выступления на сцене один из активистов достал бандеровский флаг, облил его бензином и поджег. «Это символ нацизма, он ничем не отличается», -— заявил он собравшейся толпе. Сожжение флага вызвало одобрительные аплодисменты и возгласы среди присутствующих.

Организатором мероприятия выступила ультраправая партия националистов «Конфедерация польской короны» под руководством Гжегожа Брауна.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что более 60 человек будут выдворены из Польши после демонстрации флага Украинской повстанческой армии на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. По данным польского премьера, в число депортируемых лиц входят 57 украинцев и 6 белорусов.