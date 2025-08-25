Путешествия
19:39, 25 августа 2025Путешествия

Путешествовавший по Европе мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу и угодил в тюрьму

Зарина Дзагоева
Фото: Charles O'Rear / Getty Images

Путешествовавший по странам Европы мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу в Шотландии и угодил в тюрьму на девять лет. Об этом сообщает Express.

Уточняется, что 29-летний Садек Никзад прибыл в Великобританию на лодке в октябре 2023 года, а до этого посетил Рим и Париж. Он выкладывал в соцсети фотографии из популярных достопримечательностей. В шотландском Фолкерке мужчина совершил нападение на девочку и подверг ее сексуальному насилию.

В июне 2025-го суд приговорил Никзада к девяти годам лишения свободы. Детектив Форбс Уилсон из отдела общественной безопасности Форт-Вэлли, расследовавший дело, рассказал, что пострадавшая тяжело пережила случившееся, но нашла в себе силы справиться.

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.

