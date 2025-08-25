Мир
14:39, 25 августа 2025

Путин поговорил с иранским коллегой

Президент Путин поговорил с иранским коллегой Пезешкианом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах», — указали в президентской канцелярии.

Пезешкиан, в свою очередь, поддержал дипломатические усилия России и США по урегулированию украинского конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге рассказал, что Путин предлагал помощь в урегулировании ситуации с Ираном.

