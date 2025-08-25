Рособрнадзор объявил предостережения российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам России

Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам России. Среди них есть НИУ ВШЭ и МИСиС. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Рособрнадзор также предложил принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках действующего законодательства.

Среди вузов, попавших в список, есть Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет.

Ранее Рособрнадзор заявил, что изменений в структуре и содержании Основного и Единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) в грядущем 2026 году не будет. Там уточнили, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, которые определят структуру и содержание экзаменов. Изменений в них нет.