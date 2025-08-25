Россия резко нарастила закупки одного вида лакомства из Южной Кореи

РИА Новости: Поставки мороженого из Южной Кореи в РФ выросли более чем вдвое

По итогам июля 2025 года суммарные объемы поставок мороженого из Южной Кореи в Россию увеличились более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте закупок этого вида продукции сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

За отчетный период поставки заметно увеличились как в денежном, так и физическом выражениях. За второй летний месяц РФ приобрела у Южной Кореи в общей сложности 316,3 тонны мороженого на сумму в миллион долларов. Стоимость поставок и их объемы оказались максимальными за все время ведения статистических наблюдений.

В результате РФ заняла четвертую строчку в рейтинге главных покупателей южнокорейского мороженого, поднявшись за год на три строчки. Выше в списке оказались только США (2,65 миллиона долларов), Япония (1,5 миллиона) и Филиппины (1,1 миллиона). В целом за первые семь месяцев этого года из азиатской страны в Россию отправили 1,6 тысячи тонн мороженого на сумму в 4,9 миллиона долларов. В сравнении с тем же периодом 2024-го показатели увеличились в 1,5 раза и на треть соответственно.

Россия не только активно импортирует мороженое, но и отправляет это лакомство на экспорт. Так, за 11 месяцев прошлого года доходы отечественных поставщиков от сбыта данного вида продукции достигли почти 55 миллионов долларов в денежном выражении. Ключевыми импортерами за отчетный период стали Казахстан (35 процентов от всех поставок), Белоруссия (18 процентов), Узбекистан и Монголия (по 11 процентов).