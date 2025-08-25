Россиян предупредили о скором подорожании сладостей

«Ъ»: Производители сладостей приготовились поднять закупочные цены на 2,3-14,3 %

Крупные производители кондитерских изделий предупредили продуктовых ретейлеров о повышении закупочных цен с 1 сентября 2025 года. О скором подорожании сладостей в России сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие письма отраслевых компаний.

Речь идет о намерениях таких поставщиков, как ООО «Мон'дэлис Русь» (российское юрлицо Mondelez International), которой принадлежат бренды 7Days, Alpen Gold, Milka, Oreo, а также ООО «Орион интернейшнл евро» (Orion, Choco Pie, Choco Boy). Эти компании собрались поднять закупочные цены с осени.

В результате девять позиций продукции Orion вырастут в цене в среднем на 5-7 процентов. В свою очередь, коррекция стоимости Mondelez составит 2,3-14,3 процента. Максимальное удорожание, как уточняется, затронет шоколад Alpen Gold нижнего ценового сегмента. Стоимость круассанов 7Days увеличится на 9-12 процентов, а бисквитов «Медвежонок Барни» — на 9-9,9 процента.

Предпосылкой для изменения ценовой политики крупных кондитерских компаний в России послужил ряд факторов. К числу основных причин эксперты отнесли рост издержек производителей, увеличение трат на сухое молоко, повышение цен на какао-бобы на фоне сокращения мирового предложения. В результате к настоящему времени кондитерская отрасль столкнулась с заметным ростом себестоимости, резюмировали в «Мон’дэлис Русь».

Нынешнее предупреждение об увеличении закупочных цен — не первое в России. До этого крупные кондитеры уведомили продуктовых ретейлеров об изменении своей ценовой политики с февраля 2025 года. Тогда рост составил до 23 процентов. О нововведении объявили Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры» и «Хлебпром». В итоге с начала года, уточнил собеседник «Ъ» в одной из крупных сетей, закупочная стоимость для ретейлеров выросла в среднем на 30-40 процентов. Все это неизбежно приведет к заметному росту розничных цен на сладости в России, констатировал он.