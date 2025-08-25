Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:42, 25 августа 2025Экономика

Россиянам предсказали краткий период снижения цен на продовольствие

Экономист Капустина: Продукты питания будут дешеветь максимум до начала зимы
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Снижение потребительских цен, которое наблюдается в России в настоящее время, — краткосрочная ситуация. Об этом заявила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина. Ее процитировали «Известия».

По ее эксперта, большую роль в этом процессе сыграл фактор сезонности — плодовоовощные продукты всегда дешевеют летом во время сбора урожая.

«Дефляционные процессы в категории "продукты питания" могут продлиться максимум до зимы», — убеждена Капустина.

Что касается таких непродовольственных товаров, как стройматериалы, бытовая техника, химия и медикаменты, то в их случае дефляция может продлиться до середины весны 2026 года. Однако после сезонные факторы и накопленные инфляционные ожидания дадут о себе знать.

В свою очередь, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян считает, что годовая инфляция в России все еще остается высокой в силу внешних и внутренних факторов. К первым он отнес санкции и вызванное ими снижение нефтегазовых доходов.

Ранее сообщалось, что в июле сильнее всего подешевели такие продукты, как яйца, сладкий перец и виноград. Цены на них опустились год к году на 23, 13 и 10 процентов соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Россияне вместе с китайцами за 20 минут установили новый рекорд страны

    Рассекречен новый сервис Apple

    Названы вероятные темы новой встречи чиновников США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости