Россиянам предсказали краткий период снижения цен на продовольствие

Экономист Капустина: Продукты питания будут дешеветь максимум до начала зимы

Снижение потребительских цен, которое наблюдается в России в настоящее время, — краткосрочная ситуация. Об этом заявила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина. Ее процитировали «Известия».

По ее эксперта, большую роль в этом процессе сыграл фактор сезонности — плодовоовощные продукты всегда дешевеют летом во время сбора урожая.

«Дефляционные процессы в категории "продукты питания" могут продлиться максимум до зимы», — убеждена Капустина.

Что касается таких непродовольственных товаров, как стройматериалы, бытовая техника, химия и медикаменты, то в их случае дефляция может продлиться до середины весны 2026 года. Однако после сезонные факторы и накопленные инфляционные ожидания дадут о себе знать.

В свою очередь, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян считает, что годовая инфляция в России все еще остается высокой в силу внешних и внутренних факторов. К первым он отнес санкции и вызванное ими снижение нефтегазовых доходов.

Ранее сообщалось, что в июле сильнее всего подешевели такие продукты, как яйца, сладкий перец и виноград. Цены на них опустились год к году на 23, 13 и 10 процентов соответственно.