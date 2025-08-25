Россия
10:38, 25 августа 2025

Россиянин влетел в пешеходов на тротуаре и попал на видео

В Бердске водитель влетел в пешеходов на тротуаре, пострадали женщина и дети
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Бердске Новосибирской области водитель влетел в пешеходов на тротуаре, в результате инцидента пострадали женщина и двое детей. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленных кадрах видно, как водитель Nissan не пропускает автомобиль Kia на перекрестке, последнюю машину отбрасывает в сторону на пешеходов.

В результате ДТП пострадали 23-летняя горожанка, ее двухлетняя дочь и годовалый сын. Всех их госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Тульской области иномарка сбила трех детей на питбайках.

Попавших под машину несовершеннолетних доставили в больницу.

Еще раньше в Северной Осетии водитель сбил 13-летнего школьника.

