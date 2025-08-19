В российском регионе иномарка по очереди сбила трех детей на питбайках и попала на видео

В Тульской области иномарка сбила трех детей на питбайках и попала на видео

В Тульской области водитель иномарки по очереди сбил трех детей на питбайках. Ролик с моментом ДТП опубликовал Telegram-канал «112».

Все произошло на дороге около Новомосковска. На кадрах видно, как дети на транспортных средствах стоят в ряд на перекрестке. Сзади в них въезжает Opel Astra и сбивает всех по очереди.

Попавших под машину госпитализировали. Информации о причинах аварии на данный момент нет.

Ранее в августе в Волгограде фура протаранила несколько легковых автомобилей и попала на видео. На кадрах видно, как грузовик влетает в машины, стоящие на перекрестке, после чего продолжает движение. Сбитые автомобили задели соседние. В облздраве сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека, один из них госпитализирован.