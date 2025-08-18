В российском городе фура протаранила несколько автомобилей и попала на видео

В Волгограде фура протаранила автомобили и попала на видео

В Волгограде фура протаранила несколько легковых автомобилей и попала на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал v1.ru.

На кадрах видно, как грузовик влетает в машины, стоящие на перекрестке, после чего продолжает движение. Сбитые автомобили задели соседние. По данным канала, повреждения получили семь легковушек.

В облздраве сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека, один из них госпитализирован.

Ранее в Краснодаре троллейбус въехал в легковой автомобиль, вызвал пожар и попал на видео. Известно, что водитель Lada отказался уступить дорогу троллейбусу, в результате чего последний врезался в него.