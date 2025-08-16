Троллейбус въехал в легковой автомобиль в российском городе, вызвал пожар и попал на видео

Троллейбус въехал в легковой автомобиль в Краснодаре и попал на видео

В Краснодаре троллейбус въехал в легковой автомобиль, вызвал пожар и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на МВД.

Уточняется, что инцидент произошел в центре российского города. Водитель Lada отказался уступить дорогу троллейбусу, в результате чего последний врезался в него. Сразу после этого машина вспыхнула, спасти водителя не удалось. Пассажиры общественного транспорта не пострадали.

