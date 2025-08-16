Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:57, 16 августа 2025Россия

Троллейбус въехал в легковой автомобиль в российском городе, вызвал пожар и попал на видео

Троллейбус въехал в легковой автомобиль в Краснодаре и попал на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

В Краснодаре троллейбус въехал в легковой автомобиль, вызвал пожар и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на МВД.

Уточняется, что инцидент произошел в центре российского города. Водитель Lada отказался уступить дорогу троллейбусу, в результате чего последний врезался в него. Сразу после этого машина вспыхнула, спасти водителя не удалось. Пассажиры общественного транспорта не пострадали.

Ранее в Санкт-Петербурге на кольцевой автомобильной дороге произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Как стало известно, на 133 километре трассы внедорожник протаранил остановившийся из-за лопнувшего колеса микроавтобус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто мирное предложение Трампа по Украине

    Кадыров рассказал об отражении прорыва ВСУ на сумском направлении

    В США заявили о пересмотре условий урегулирования на Украине

    Политолог спрогнозировал возможные сроки проведения новой встречи Путина и Трампа

    Профайлер описал поведение Трампа на встрече с Путиным

    Троллейбус въехал в легковой автомобиль в российском городе, вызвал пожар и попал на видео

    Shaman спел перед Ким Чен Ыном

    Мерц назвал решающую сторону в конфликте на Украине

    Си Цзиньпин дал обещание Трампу не нападать на Тайвань

    В ДНР сутенер представился полицейским и убедил секс-работниц платить ему за защиту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости