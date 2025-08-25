Силовые структуры
10:59, 25 августа 2025Силовые структуры

Россиянин восемь лет насиловал родную дочь, пасынка и падчерицу

В Астрахани суд приговорил мужчину к 25 годам за 8 лет насилия над 3 детьми
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Астрахани суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима местного жителя, который в течение восьми лет насиловал родную дочь, пасынка и падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых 131(«Изнасилование») и 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

По версии следствия, в период с июня 2010 года по декабрь 2018 года мужчина насиловал детей, которым не было и 14 лет, в квартире одного из домов на улице Анатолия Сергеева. Он также истязал родную дочь.

Ранее на Алтае правоохранители задержали 37-летнего местного жителя по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки и расправе над ней.

