Россиянин вспомнил о сыне-бойце СВО спустя 40 лет перед его гробом и потребовал выплаты

В Волгоградской области лишили выплат отца участника специальной военной операции (СВО) на Украине, который забыл о сыне на 40 лет и вспомнил только стоя перед его гробом. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов российского региона.

Как следует из материалов дела, родители бойца СВО состояли в зарегистрированном браке до 1982 года. После развода мать с двумя детьми стали проживать у ее родителей, а отец переехал и больше не виделся с сыном, не принимал участие в его воспитании.

Впервые отец появился только на церемонии прощания с сыном. При этом в расходах на ее проведении он участвовать отказался, но «гробовые» выплаты потребовал.

Дело дошло до суда, который лишил отца права на выплаты. Ответчик воспользовался правом на обжалование решения суда, но оно осталось без изменений.

Ранее в Удмуртии отца участника СВО лишили выплат из-за одной детали из его прошлого — он также не платил алименты сыну и не участвовал в его воспитании.