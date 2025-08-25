Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:46, 25 августа 2025Силовые структуры

Россиянка рассказала о попытке пронести заминированную икону

ФСБ: Россиянка в Крыму отправила код для детонации бомбы со второй попытки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россиянка, задержанная за попытку совершить теракт у управления ФСБ в Крыму, отправила код для детонации бомбы со второй попытки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, их заявление цитирует РИА Новости.

«Мне куратор сказал отправить на телефон код. Я отправила и зашла на КПП. Там была плохая связь, и он не сработал, этот код, и я вышла. Второй раз мне куратор говорит: набирайте и отправляйте код повторно. Я отправила повторно, зашла на КПП, говорю, что должна посылку передать человеку. Шлюз заблокировался, вышел сотрудник, и меня арестовали», — рассказала россиянка.

Она отметила, что куратор постоянно был с ней на связи через видеозвонок. Он также требовал, чтобы в кадр попадали сама женщина и сотрудники ведомства.

О задержании жительницы Волгоградской области стало известно 25 августа. Гражданка РФ стала жертвой мошенников. Она отдала им сбережения, после чего ее завербовали, обещая вернуть деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Один из самых известных преступников современной России попросился на СВО

    Алаудинов рассказал о поведении украинских военных у Красноармейска

    Россиянка рассказала о попытке пронести заминированную икону

    Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото

    В Бразилии заявили о желании сотрудничать с Россией вопреки угрозам со стороны США

    Иранский чиновник обвинил Россию в помощи Израилю

    В Германии раскрыли мотивацию Украины для атаки на Курскую АЭС

    Оскорбившего защитников Отечества блогера Маркаряна арестовали

    Российская теннисистка Павлюченкова обыграла украинку в первом круге US Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости