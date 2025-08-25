Россиянка рассказала о попытке пронести заминированную икону

ФСБ: Россиянка в Крыму отправила код для детонации бомбы со второй попытки

Россиянка, задержанная за попытку совершить теракт у управления ФСБ в Крыму, отправила код для детонации бомбы со второй попытки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, их заявление цитирует РИА Новости.

«Мне куратор сказал отправить на телефон код. Я отправила и зашла на КПП. Там была плохая связь, и он не сработал, этот код, и я вышла. Второй раз мне куратор говорит: набирайте и отправляйте код повторно. Я отправила повторно, зашла на КПП, говорю, что должна посылку передать человеку. Шлюз заблокировался, вышел сотрудник, и меня арестовали», — рассказала россиянка.

Она отметила, что куратор постоянно был с ней на связи через видеозвонок. Он также требовал, чтобы в кадр попадали сама женщина и сотрудники ведомства.

О задержании жительницы Волгоградской области стало известно 25 августа. Гражданка РФ стала жертвой мошенников. Она отдала им сбережения, после чего ее завербовали, обещая вернуть деньги.