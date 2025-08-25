Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:19, 25 августа 2025Бывший СССР

Российские боец рассказал о маскировке снайперов в зоне СВО

РИА Новости: Снайперы РФ используют термоодеяла для маскировки теплового следа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Снайперы РФ в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) маскируют тепловой след термоодеялами. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным Саныч Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север».

Поверх термоодеяла бойцы натягивают плащ-палатку. Такому новому способу маскировки снайперы научились, действуя на харьковском направлении.

Собеседник агентства отметил, что ствол винтовки нагревается после трех-четырех выстрелов. В связи с этим снайпера могут заметить при наличии качественной оптики за километр.

Ранее снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Руль высказался об особенностях работы в зоне СВО. По его словам, снайперам приходится работать на дистанциях 100 и 50 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    В США впервые выявили случай заражения личинкой-людоедом

    ВСУ начали запугивать жителей Херсонской области

    Российские боец рассказал о маскировке снайперов в зоне СВО

    Мужчина пропал в джунглях после бегства от тигра-людоеда

    Перед пропажей россиянина на межконтинентальном заплыве заметили одну вещь

    Знакомая пропавшего во время заплыва через Босфор россиянина рассказала о его мечте

    Почтовые службы Европы приостановили отправку посылок в США

    На Сахалине спасатели не нашли пропавших туристов на вулкане

    Назван защищающий от рака простой продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости