15:43, 25 августа 2025Бывший СССР

Российские войска начали охват Константиновки с флангов

ВС России охватывают с флангов группировку ВСУ в Константиновке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются на окраинах Константиновки и начали охват с флангов группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая обороняет город. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвигаются по флангам Константиновки», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российским войскам удалось завязать бои и в самом городе.

Ранее Вооруженные силы России взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском. Российские военные начали проводить зачистку лесной местности.

