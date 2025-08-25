Экономика
16:15, 25 августа 2025Экономика

Российский бизнес решил снизить расходы на сотрудников

РСПП: В России 30 процентов компаний собираются сэкономить на персонале
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

Во II квартале 2025 года в России почти до 30 процентов выросла доля компаний, которые собираются сократить расходы путем экономии на персонале. Это показал опрос, проведенный Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Его результаты процитировало Forbes.

По сравнению с I кварталом рост оценивается в 12 процентных пунктов. Две трети из тех компаний, что запланировали снизить расходы на персонал, собираются нанимать меньше новых сотрудников, а чуть менее 50 процентов хотят сократить размер социального пакета. Например, это может коснуться корпоративных социальных программ, связанных с расходами на обучение.

В целом 65,5 опрошенных компаний поставили целью снизить расходы. В первую очередь предприниматели намерены добиться этого за счет экономии на административных и общехозяйственных нуждах. Соответствующий ответ дали 87 процентов респондентов. Кроме того, 45 процентов рассчитывают уменьшить расходы на потребляемые услуги, а еще 17 процентов — на комплектующие и сырье.

По информации профсоюзов и деловых объединений, в России начала расти скрытая безработица. Иными словами, на предприятиях становится все больше сотрудников, которые либо находятся в простое, либо заняты неполный рабочий день или неполную неделю.

