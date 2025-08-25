Сбер добавил бесконтактную оплату с айфона через Bluetooth в новой версии приложения

Клиенты «Сбера» снова получили возможность оплачивать покупки с айфона

Владельцы устройств на базе iOS вновь получили возможность оплачивать покупки с помощью смартфона — в новой версии приложения «СберБанк Онлайн» реализована технология бесконтактной оплаты под названием «Вжух». Она работает на основе Bluetooth Low Energy и поддерживается с версии 16.13 в сборке «Активы Онлайн». Установить обновление можно уже сейчас через App Store по ссылкам из официальных каналов банка или позднее — в отделениях.

Для использования технологии не требуется дополнительных настроек — достаточно дать приложению разрешение на использование Bluetooth. Оплата осуществляется через обновленные биометрические терминалы «Сбера» без кнопок, модернизация которых проводилась в течение последнего года. На экране терминала отображается сумма, после чего пользователю необходимо запустить приложение, поднести айфон к терминалу и подтвердить оплату. При этом «Вжух» работает даже на экране входа в приложение и на расстоянии — смартфон не обязательно приближать вплотную.

Новая технология позволяет проводить оплату с любых счетов вне зависимости от типа платежной системы — «МИР», Visa или Mastercard. Также она функционирует даже при отсутствии подключения к интернету на устройстве клиента. За совершенные покупки сохраняется возможность начисления бонусов «Спасибо». Все операции соответствуют стандартам безопасности, принятым в платежной индустрии.

«Технология "Вжух" доступна к реализации для всех банков», — подчеркнули в пресс-службе «Сбера». Там также отметили, что в настоящее время ее тестируют Т-Банк и Альфа-Банк. После завершения тестирования клиенты этих организаций смогут совершать покупки через более чем 1,2 миллиона терминалов «Сбера».

Кроме того, в обновленной версии «СберБанк Онлайн» для iOS появились новые разделы — «Дом», «Авто», «Кредиты» и «Для жизни», ранее доступные только на Android. Пользователи получили возможность персонализировать интерфейс, меняя порядок разделов, добавляя или скрывая их по своему усмотрению.

Разработчики рекомендуют загружать новое приложение только по ссылкам, опубликованным в официальных источниках «Сбера».

