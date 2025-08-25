Из жизни
08:01, 25 августа 2025

Семья умершего во время секса с любовницей мужчины отсудила у нее компенсацию

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Семья 66-летнего китайца, у которого случился сердечный приступ после секса с любовницей, отсудила у нее компенсацию. Об этом сообщает South China Morning Post.

Суд в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая постановил, что женщина по имени Чжуан должна выплатить жене и детям покойного Чжоу 62 тысячи юаней (695 тысяч рублей) — десять процентов от запрошенной суммы в 550 тысяч юаней (6,1 миллиона рублей).

Мужчины не стало в июле 2024 года, когда после полового акта с Чжуан у него случился инфаркт. Его спутница, испугавшись, сначала ушла принимать лекарства от давления, и только через час вернулась в номер с сотрудником отеля.

«Чжуан нарушила общественный порядок и моральные нормы, вступив в связь с женатым мужчиной. Кроме того, она упустила время, когда его еще можно было спасти», — указано в решении суда. При этом основная ответственность возложена на самого Чжоу, который не просто изменял жене, но также страдал гипертонией и перенес инсульт, но скрыл это от партнерши.

Отель был освобожден от выплат, поскольку трагический инцидент произошел в номере, а не в общественном месте.

Ранее сообщалось, что в Великобритании две возлюбленные 60-летнего мужчины спасли ему жизнь. Невеста и любовница объединились и убедили в суд в том, что его нельзя отключать от аппаратов жизнеобеспечения.

