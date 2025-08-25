Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 25 августа 2025Из жизни

Школьница стала сутенершей и вовлекла в проституцию своих одноклассниц

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

В Таиланде 16-летнюю девочку обвинили в том, что она вовлекла в простицию несовершеннолетних одноклассниц. Об этом сообщает Thaiger.

Юную сутенершу выдала группа в соцсети, которую нашли сотрудники полиции. В ходе расследования им удалось установить, что школьница продавала секс-услуги своих одноклассниц пожилым клиентам.

Одна из жертв школьницы рассказала, что начала заниматься проституцией в возрасте 13 лет. Она жила с бабушкой и чувствовала, что должна помогать ей деньгами. Юная сутенерша соблазнила ее заработком. Девочка получала за каждого клиента 1500 бат (3690 рублей), 500 (1230 рублей) из которых забирала сутенерша. Позднее она увеличила комиссию и стала забирать уже тысячу бат (2460 рублей).

Материалы по теме:
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019

По словам полковника полиции Чусита Лорсаенга, школьницы соглашались на условия сутенерши из-за серьезных финансовых проблем. Он призвал родителей внимательнее следить за своими детьми. Лорсаенг рассказал, что сейчас полиция ищет клиентов школьниц. Их также планируют привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что в США мужчина из штата Флорида, часто выступающий поручителем для находящихся под стражей женщин, вовлекал их в проституцию. Он помогал женщинам выйти из тюрьмы в обмен на секс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    Военный эксперт назвал потери ВСУ в одном из регионов

    Адвокат назвала способы повысить алименты на ребенка

    Школьница стала сутенершей и вовлекла в проституцию своих одноклассниц

    Женщинам подсказали доступные способы улучшить секс в период менопаузы

    Назван спасающий от старческого заболевания продукт

    В Турции высказались о новом раунде переговоров России и Украины

    Гиды назвали причину пропажи группы на Итурупе

    ВСУ ударили по Смоленской области

    Огромный кит-белуха напал на сотрудников аквариума на глазах посетителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости