Школьница стала сутенершей и вовлекла в проституцию своих одноклассниц

В Таиланде 16-летнюю девочку обвинили в том, что она вовлекла в простицию несовершеннолетних одноклассниц. Об этом сообщает Thaiger.

Юную сутенершу выдала группа в соцсети, которую нашли сотрудники полиции. В ходе расследования им удалось установить, что школьница продавала секс-услуги своих одноклассниц пожилым клиентам.

Одна из жертв школьницы рассказала, что начала заниматься проституцией в возрасте 13 лет. Она жила с бабушкой и чувствовала, что должна помогать ей деньгами. Юная сутенерша соблазнила ее заработком. Девочка получала за каждого клиента 1500 бат (3690 рублей), 500 (1230 рублей) из которых забирала сутенерша. Позднее она увеличила комиссию и стала забирать уже тысячу бат (2460 рублей).

По словам полковника полиции Чусита Лорсаенга, школьницы соглашались на условия сутенерши из-за серьезных финансовых проблем. Он призвал родителей внимательнее следить за своими детьми. Лорсаенг рассказал, что сейчас полиция ищет клиентов школьниц. Их также планируют привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что в США мужчина из штата Флорида, часто выступающий поручителем для находящихся под стражей женщин, вовлекал их в проституцию. Он помогал женщинам выйти из тюрьмы в обмен на секс.

