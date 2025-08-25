Мир
13:57, 25 августа 2025

Шведский чиновник забыл в туалете аэропорта документы о вступлении в НАТО

DN: Шведский чиновник забыл в туалете аэропорта документы о вступлении в НАТО
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Christian Charisius / Reuters

Шведский чиновник в 2022 году после визита премьер-министра страны Ульфа Кристерссона в Турцию забыл в туалете аэропорта Стокгольм-Арланда документы о вступлении в НАТО. Об этом сообщает Dagens Nyheter (DN).

По словам источников издания, об оставленной папке с документами о переговорах с Турцией о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в отдел безопасности сообщил сам чиновник.

В правительстве страны заявили, что найденные уборщицей в туалете документы не относятся к категории секретных. При этом газета отмечает, что работа над вступлением в НАТО была окружена строжайшей секретностью, а в переговорах участвовал узкий круг лиц.

Ранее немецкое издание Der Spiegel опубликовало секретные документы о том, что в 1994 году президенты США и России Билл Клинтон и Борис Ельцин всерьез обсуждали вопрос присоединения России к НАТО, однако против этого выступили страны Европы, особенно Германия.

