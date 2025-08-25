ТАСС: Украинских врачей военкоматов судят за заключения о негодности к службе

На Украине врачей территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) судят за медзаключения о негодности к службе. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Не выявлено ни одного случая привлечения к ответственности медиков ТЦК, которые выписывают фиктивные заключения именно о годности к военной службе. Гораздо чаще врачей судят за совершенно противоположные заключения», — рассказал собеседник агентства.

В качестве примера он привел мобилизованного украинца Виталия Сахарчука, ушедшего из жизни из-за проблем с сердцем. При этом врачам не предоставили возможности объяснить, как они признали его годным к службе.

Ранее сообщалось, что в Тернополе жена вызвала мужу скорую помощь, после чего мужчину забрали в ТЦК.