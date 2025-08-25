Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:14, 25 августа 2025Силовые структуры

Силовики рассказали о преследовании украинских врачей за медзаключения

ТАСС: Украинских врачей военкоматов судят за заключения о негодности к службе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На Украине врачей территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) судят за медзаключения о негодности к службе. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Не выявлено ни одного случая привлечения к ответственности медиков ТЦК, которые выписывают фиктивные заключения именно о годности к военной службе. Гораздо чаще врачей судят за совершенно противоположные заключения», — рассказал собеседник агентства.

В качестве примера он привел мобилизованного украинца Виталия Сахарчука, ушедшего из жизни из-за проблем с сердцем. При этом врачам не предоставили возможности объяснить, как они признали его годным к службе.

Ранее сообщалось, что в Тернополе жена вызвала мужу скорую помощь, после чего мужчину забрали в ТЦК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Назван предельный уровень ставок по ипотеке для российских новостроек

    Юрия Антонова госпитализировали перед концертом

    Получившего российский паспорт футболиста «Зенита» вызвали в сборную Бразилии

    Силовики рассказали о преследовании украинских врачей за медзаключения

    Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

    Подозреваемых в хищениях на укреплениях в Белгородской области задержали

    Дом-книжку на Новом Арбате сохранят

    Один из самых известных преступников современной России попросился на СВО

    Алаудинов рассказал о поведении украинских военных у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости