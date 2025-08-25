Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:32, 25 августа 2025Путешествия

Спасатели отказались объявлять застрявшую в горах Киргизии россиянку погибшей

Спасатели не смогли официально объявить альпинистку Наговицыну погибшей
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Спасатели отказались официально объявлять застрявшую в горах Киргизии российскую альпинистку Наталью Наговицыну погибшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова.

Несмотря на то что шансы на выживание женщины в таких суровых условиях практически равны нулю, констатировать ее кончину специалисты не могут, отметил собеседник агентства. «Мы знаем, где она лежит. Добраться до нее нельзя никак, врач ее не смотрел», — пояснил Греков, добавив, что до весны 2026 года ничего предприниматься не будет.

Начальник лагеря также рассказал, что спасатели прекратили поиски Наговицыной в понедельник, 25 августа. Вертолет не смог вылететь к месту из-за плохой погоды.

Ранее стало известно, что запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы помешали неподходящие погодные условия. Прилетевшие в Киргизию итальянцы, которые должны были лететь за Наговицыной на вертолете, уже вернулись на родину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это намек Киеву». Президент Финляндии жестко высказался о России и ее интересах на Украине. Чего он этим добивается?

    40-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа

    В Санкт-Петербурге кассир набросилась на посетителей кафе из-за их заказа

    Семья из десяти человек избила израильского туриста до потери сознания в Европе

    Трамп высказался о гарантиях безопасности Украине

    Полицейские нашли запрещенный сюрприз в соли для ванн

    В России объяснили значение слов Зеленского об одной семье Украины и Крыма

    Трамп признался в неожиданных трудностях по Украине

    Россияне стали чаще поступать в колледжи после девятого класса

    На Украине призвали убрать российскую музыку с Apple Music и Spotify

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости