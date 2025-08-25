Спасатели отказались объявлять застрявшую в горах Киргизии россиянку погибшей

Спасатели не смогли официально объявить альпинистку Наговицыну погибшей

Спасатели отказались официально объявлять застрявшую в горах Киргизии российскую альпинистку Наталью Наговицыну погибшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова.

Несмотря на то что шансы на выживание женщины в таких суровых условиях практически равны нулю, констатировать ее кончину специалисты не могут, отметил собеседник агентства. «Мы знаем, где она лежит. Добраться до нее нельзя никак, врач ее не смотрел», — пояснил Греков, добавив, что до весны 2026 года ничего предприниматься не будет.

Начальник лагеря также рассказал, что спасатели прекратили поиски Наговицыной в понедельник, 25 августа. Вертолет не смог вылететь к месту из-за плохой погоды.

Ранее стало известно, что запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы помешали неподходящие погодные условия. Прилетевшие в Киргизию итальянцы, которые должны были лететь за Наговицыной на вертолете, уже вернулись на родину.