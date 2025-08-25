Обещавшие спасти застрявшую в горах Киргизии россиянку итальянцы улетели домой

Mash: Обещавшие спасти альпинистку Наговицыну итальянцы улетели домой

Группа итальянцев, которая обещала поднять еврокоптер и спасти российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую в горах в Киргизии, улетела домой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее европейские спасатели хотели еще раз подняться в воздух в понедельник, 25 августа, чтобы снять Наговицыну с высоты и вывезти тело своего соотечественника Луки Сингальи. Однако они решили поменять планы.

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению россиянки. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Наговицына застряла со сломанной ногой на высоте семь тысяч метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Попытки вызволить женщину из снежного плена уже привели к кончине альпиниста из Италии. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности.