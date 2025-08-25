Экономика
13:28, 25 августа 2025

США накрыла рекордная жара

CBS News: Запад США накрыла рекордная жара
Александра Качан (Редактор)
СюжетПожары в США:

Фото: Mike Blake / Reuters

Запад США накрыла рекордная жара, повысившая риск возникновения пожаров в ряде регионов. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Предупреждение об экстремально высокой температуре воздуха действует в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и на юго-западных территориях страны. В воскресенье, 24 августа, температура в Фениксе достигла 44 градусов Цельсия, а в Тусоне — 42 градусов. В Портленде столбики термометров поднялись до 38,8 градуса, что стало рекордом с 1942 года.

Согласно прогнозам, жара продержится до начала следующей недели. Ожидается, что воздух прогреется до исторически высоких значений.

Ранее сообщалось, что жара в Москве побила рекорд. 12 июля воздух в столице прогрелся до 34,6 градуса, превысив максимальное значение, зафиксированное 122 года назад.

