Стали известны сроки эвакуации застрявшей на горе в Киргизии россиянки

ТАСС: Операцию по эвакуации альпинистки Наговицыной возобновят в 2026 году
Стали известны сроки возобновления операции по эвакуации застрявшей на горе в Киргизии альпинистки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ТАСС.

Киргизский альпинист Наиль Муратов рассказал агентству, что забрать россиянку Наталью Наговицыну, оставшуюся на пике «Победы», будет возможно не раньше июля 2026 года.

«Сейчас в высокогорье очень сложные погодные условия и отправлять людей туда, чтобы рисковать их жизнями вне альпинистского сезона, никто не будет», — отметил Муратов.

Ранее сообщалось, что компания по спасению Наговицыной официально завершена. Руководитель базового лагеря Дмитрий Греков подчеркнул, что спасти альпинистку с высоты 7,2 тысячи метров нереально.

