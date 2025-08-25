Стало известно об изменениях в экзамене для мигрантов по русскому языку

Рособрнадзор: Экзамен по русскому для мигрантов начнут проводить на компьютере

С 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов будут проводить только на компьютере. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, пишет РИА Новости.

«С 1 января 2026 года экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства будет проводиться исключительно в компьютерной форме», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в России разработали программный комплекс «ЭкзаМ». Он полностью автоматизирует проведение экзаменов, начиная с процесса регистрации и видеофиксации, заканчивая выполнением задания и расчета результатов. Выдача сертификатов также будет проводиться автоматически в день сдачи экзамена.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге для не сдавших тестирование по русскому языку детей мигрантов будет возможность обжаловать результаты. Оспорить итоги экзамена они смогут через специальную апелляционную комиссию.