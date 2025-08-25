Стало известно об укреплении позиций ВС России на константиновском направлении

Боец ВСУ: ВС России закрепились в селах на константиновском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации закрепляются в Екатериновке и Щербиновке на константиновском направлении. Об этом сообщил боец Вооруженных сил Украины с позывным Мучной, передает «Страна.ua».

«Армия РФ закрепляется в большей части села [Екатериновка], чтобы таким образом накопить ресурсы для дальнейшего удара на Клебан-Бык», — сказано в публикации.

По информации канала, армия России занимает выгодные рубежи из-за преимуществ артиллерии и авиации. Российские военнослужащие также практически полностью закрепились в селе Щербиновка, продолжая укреплять свои позиции за счет подразделений беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что российские войска ударили беспилотниками и артиллерией по временным базам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Катериновки на константиновском направлении в Донецкой народной республике.