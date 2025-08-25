Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:52, 25 августа 2025Бывший СССР

Стало известно об укреплении позиций ВС России на константиновском направлении

Боец ВСУ: ВС России закрепились в селах на константиновском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации закрепляются в Екатериновке и Щербиновке на константиновском направлении. Об этом сообщил боец Вооруженных сил Украины с позывным Мучной, передает «Страна.ua».

«Армия РФ закрепляется в большей части села [Екатериновка], чтобы таким образом накопить ресурсы для дальнейшего удара на Клебан-Бык», — сказано в публикации.

По информации канала, армия России занимает выгодные рубежи из-за преимуществ артиллерии и авиации. Российские военнослужащие также практически полностью закрепились в селе Щербиновка, продолжая укреплять свои позиции за счет подразделений беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что российские войска ударили беспилотниками и артиллерией по временным базам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Катериновки на константиновском направлении в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Назван способ остановить навязчивые мысли перед сном

    Банки захотели обязать пересматривать стоимость ипотечных квартир

    Американского режиссера Вуди Аллена внесли в список «Миротворца»

    Трамп высказался о сроках встречи Путина и Зеленского

    Трамп допустил визит в Китай

    В МВД рассказали о хищениях при строительстве обороны в российском регионе

    Стало известно об укреплении позиций ВС России на константиновском направлении

    Уехавший из России журналист-иноагент назвал патриотизм слабой жизненной стратегией

    Пикантная деталь на фото 20-летнего сына Бекхэма удивила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости