Украина ударила авиабомбами, РСЗО и десятками дронов по российским объектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по российским объектам из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, авиабомбами и беспилотниками. Об отражении атак журналистам сообщили в Минобороны РФ.
В пресс-службе уточнили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы, один снаряд HIMARS, а также 117 беспилотников самолетного типа.
Каких-либо других подробностей о боестолкновении в оборонном ведомстве не привели.
Ранее стало известно, что российские войска ударили беспилотниками и артиллерией по временным базам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Катериновки на константиновском направлении в Донецкой народной республике.