12:11, 19 августа 2025Россия

Украина ударила авиабомбами, РСЗО и десятками дронов по российским объектам

Минобороны: Системы ПВО сбили три авиабомбы, снаряд HIMARS и 117 БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по российским объектам из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, авиабомбами и беспилотниками. Об отражении атак журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В пресс-службе уточнили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы, один снаряд HIMARS, а также 117 беспилотников самолетного типа.

Каких-либо других подробностей о боестолкновении в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что российские войска ударили беспилотниками и артиллерией по временным базам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Катериновки на константиновском направлении в Донецкой народной республике.

