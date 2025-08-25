Трамп высоко оценил поступок Путина

Трамп оценил, что Путин приехал на встречу с ним в США

Президент США Дональд Трамп оценил, что его российский коллега Владимир Путин согласился встретиться с ним на Аляске. Об этом американский лидер заявил в ходе совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, трансляцию ведет Белый дом.

«Он был не очень рад предложению поехать в США. Но я действительно ценю то, что он это сделал», — подчеркнул политик.

В ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США встретились на Аляске и провели почти трехчасовые переговоры. По итогам саммита главы государств заявили о прогрессе и назвали диалог позитивным.

Кроме того, Путин поприветствовал Дональда Трампа как соседа. Он отметил, что считает логичным проведение саммита на Аляске, поскольку Россия и США являются близкими соседями, несмотря на то, что их разделяет океан. Российский лидер поблагодарил американского коллегу за приглашение.