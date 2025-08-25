Тренер «Акрона» прокомментировал просьбу Дзюбы к руководству усилить состав

Тренер «Акрона» Тедеев о словах Дзюбы про усиление: Я верю, что оно будет

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал просьбу форварда Артема Дзюбы к руководству клуба об усилении состава. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы все понимаем, что усиление нужно. И я верю, что оно будет», — заявил Тедеев. Он также отметил, что команда не собирается вылетать в первый дивизион.

Ранее призыв Дзюбы прокомментировал гендиректор «Акрона» Константин Клюшев. Функционер заявил, что не совсем согласен с оценкой Дзюбы, который счел состав команды слабым.

Дзюба высказался после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь?» — заявил футболист.