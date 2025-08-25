В «Акроне» ответили на слова Дзюбы о слабом составе команды

Гендиректор «Акрона» Клюшев не согласился с назвавшим состав клуба слабым Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев отреагировал на обращение к руководству клуба форварда Артема Дзюбы, который назвал состав команды слабым и попросил усиления. Об этом сообщает «Чемпионат».

Функционер заявил, что не совсем согласен с оценкой Дзюбы. «Наша молодежь прогрессирует, тот же Болдырев получает гораздо больше игрового времени. Конечно, нам нужны ребята, которые будут конкурировать с этой молодежью», — добавил Клюшев.

Дзюба высказался после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь?» — заявил футболист.

Портал Transfermerkt оценивает общую стоимость футболистов «Акрона» в 19,05 миллиона евро. Меньше только у двух клубов РПЛ — махачкалинского «Динамо» (18,03 миллиона) и «Оренбурга» (14,68).