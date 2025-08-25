У сидящего в одиночке главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга появилось желание

Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шыхлински попросил о сокамернике

Лидер азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и всей Свердловской области Шахин Шыхлински, содержащийся в одиночной камере местного СИЗО №1, обратился с просьбой о подселении к нему другого заключенного. Об этом URA.RU сообщил председатель областной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Попов.

По словам Попова, Шыхлински пожилой и больной человек, которому в любой момент может понадобиться экстренная помощь. Сокамерник мог бы позвать для него врачей и поднять тревогу, отметил собеседник агентства.

Шыхлински уверен в своей невиновности и считает себя жертвой обстоятельств. Сейчас он продолжает находиться в одиночной камере. Глава азербайджанской диаспоры региона был задержан 2 августа в Москве.