Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:08, 25 августа 2025Силовые структуры

У сидящего в одиночке главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга появилось желание

Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шыхлински попросил о сокамернике
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Лидер азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и всей Свердловской области Шахин Шыхлински, содержащийся в одиночной камере местного СИЗО №1, обратился с просьбой о подселении к нему другого заключенного. Об этом URA.RU сообщил председатель областной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Попов.

По словам Попова, Шыхлински пожилой и больной человек, которому в любой момент может понадобиться экстренная помощь. Сокамерник мог бы позвать для него врачей и поднять тревогу, отметил собеседник агентства.

Шыхлински уверен в своей невиновности и считает себя жертвой обстоятельств. Сейчас он продолжает находиться в одиночной камере. Глава азербайджанской диаспоры региона был задержан 2 августа в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель Хинштейна, пришедший в Курскую область из Белгородской. Его подозревают в хищении миллиарда рублей

    На одной из улиц Москвы провели обкатку восстановленной трамвайной линии

    Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США

    Жители российского хутора рассказали о появившейся на улицах американской БМП Bradley

    На Солнце произошла мощнейшая за два месяца вспышка

    Участник заплыва через Босфор рассказал о поисках пропавшего россиянина

    В Польше на митинге сожгли бандеровский флаг

    В России утвердили план спасения дорожной отрасли

    В зоне СВО российские военнослужащие построили подземную мечеть

    Польша отказалась от соцвыплат и бесплатного лечения для безработных украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости