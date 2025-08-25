Уехавший из России Леонтьев вышел на сцену «Новой волны»

Покидавший Россию Валерий Леонтьев приехал на репетицию «Новой волны» в Казани

Певец Валерий Леонтьев, который после начала специальной военной операции (СВО) покидал Россию, приехал на репетицию конкурса «Новая волна», который проходит в Казани. Видео опубликовал Telegram-канал Super.

По информации издания, Леонтьев выступит на сцене такого большого мероприятия на территории РФ впервые за долгое время. Недавно 76-летний певец признался, что решил принять участие в концерте по приглашению своего близкого друга и продюсера Игоря Крутого.

Несколько лет Валерий провел в США, а в этом году начал изредка выступать на частных мероприятиях в Москве и других городах России.

Ранее стало известно, что народный артист России Валерий Леонтьев высказался о своем возвращении в Россию и отношении к Родине.