Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:59, 25 августа 2025Культура

Уехавший из России Леонтьев вышел на сцену «Новой волны»

Покидавший Россию Валерий Леонтьев приехал на репетицию «Новой волны» в Казани
Андрей Шеньшаков

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певец Валерий Леонтьев, который после начала специальной военной операции (СВО) покидал Россию, приехал на репетицию конкурса «Новая волна», который проходит в Казани. Видео опубликовал Telegram-канал Super.

По информации издания, Леонтьев выступит на сцене такого большого мероприятия на территории РФ впервые за долгое время. Недавно 76-летний певец признался, что решил принять участие в концерте по приглашению своего близкого друга и продюсера Игоря Крутого.

Несколько лет Валерий провел в США, а в этом году начал изредка выступать на частных мероприятиях в Москве и других городах России.

Ранее стало известно, что народный артист России Валерий Леонтьев высказался о своем возвращении в Россию и отношении к Родине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл колоссальную стоимость продолжения конфликта с Россией

    Деловая активность в Германии выросла до максимума

    В России оштрафовали крупное издание на 200 тысяч рублей

    Массажист-насильник угрожал отказавшей ему в интиме россиянке скормить ее псу-ротвейлеру

    На Украине рассказали о применении Як-52 против дронов

    Десятки детей отравились на базе отдыха в России

    На Западе признали поражение в «прокси-войне»

    Мужчина ехал с женой по трассе и выбежал из машины в другую страну

    Появилась версия об участии главаря крупнейшей банды киллеров в СВО

    Насмехавшийся над блокадниками российский блогер попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости