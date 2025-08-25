Культура
14:47, 25 августа 2025

Вернувшийся из США Леонтьев сделал заявление о Родине

Певец Валерий Леонтьев заявил, что не меняет друзей и Родину
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Валерий Леонтьев высказался о своем возвращении из США ради выступления на фестивале «Новая волна». Его цитирует MK.RU.

В разговоре с журналистами издания исполнитель заявил, что цена его возвращения велика. Он добавил, что счастлив быть в Казани и благодарен композитору Игорю Крутому за приглашение.

«Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю Родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего», — подчеркнул Леонтьев.

В 2022 году Леонтьев переехал в Майами, объяснив, что в США он может спокойно перемещаться по улицам. Артист заявил, что не собирается покидать родину окончательно и уже давно живет на две страны, проводя около трех месяцев в году в Штатах, где владеет недвижимостью. В марте 2024 года исполнитель объявил об уходе со сцены.

В августе 2025-го Леонтьев прилетел в Россию для выступления на «Новой волне». Встречу со зрителями певец назвал счастьем.

